Alejo Umpierrez sobre lo que dejó el referéndum: "Ganaste, pero no te la creas"

"Hay dos grandes bloques instalados. Un gobierno sujeto a un gran nivel de estrés como fue la pandemia, y cuando parece que estamos saliendo aparece un guerra y aumento de precios. Y el gobierno logra mantenerse en pié".

"Se calcó el balotaje. Ganaste, pero no te la creas", dijo Umpierrez sobre el mensaje que le dejó el resultado del referéndum.

Consultado sobre la participación de Lacalle Pou y la incidencia que pudo haber tenido en el resultado, expresó: "Un país no puede tener dos presidentes y el presidente tiene que volcarse por una opción. No nos podemos olvidar que desde el sector del SI se le pidió debatir al presidente. Ahora no se le puede criticar que haya participado".

