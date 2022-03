Embajador de la Unión Europea en Uruguay Paolo Berizzi: "La OTAN no es una alianza con vocación ofensiva. En Rusia no se respetan los DDHH, la democracia”

“Lo que está pasando (en Ucrania) es una violación flagrante del Derecho Internacional, los civiles no pueden escapar de la guerra, es aberrante”, señaló el Embajador de la Unión Europea en Uruguay Paolo Berizzi en Informativo Sarandí.

“Viví entre 2004 y 2006 en Kiev, ya se veía en la sociedad ucraniana más independencia (…) del lado ruso se puede ver como una amenaza en su patio trasero”, pero no es así, aseguró el diplomático quien explicó también que la OTAN "no es una alianza con vocación ofensiva, no funciona así. En Rusia no se respetan los DDHH, la democracia”.

Sobre las consecuencias de la guerra dijo que, por ejemplo, en Uruguay "ya se sufren consecuencias de la guerra”, con el aumento de los precios.

Aquí la entrevista: