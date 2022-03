El Reférendum y el voto

Son 2.684.131 los uruguayos habilitados para votar. En primer lugar, es importante tener en claro qué precisamos llevar para votar y en qué casos se pueden votar observado. A diferencia de otras elecciones, en esta legislación no está previsto un tope de edad para eximir de la obligatoriedad a las personas mayores.

El ministro de la Corte Electoral José Garchitorena, nos explicó más detalladamente estos aspectos.

Actualmente no está contabilizado con exactitud cuántos circuitos accesibles hay, pero por ejemplo en Montevideo, se estima que son 268 en un total de 2.614, que están dispuestos en 81 locales.

¿Cuándo se considera voto en blanco y para quien se contabiliza?

Garchitorena también despejó otra duda: en qué casos se anula el voto.

Es importante también recordar que la papeleta rosada es por el Sí a la derogación y la celeste por el Nó. Y que cada papeleta debe decir correctamente fecha y consigna que se vota. En ambas papeletas, tendrán la inscripción que dice: “Voto por Sí o Nó, el recurso de referéndum contra 135 artículos de la Ley 19.889 de 9 de julio del 2020” y abajo en letra mayúscula dice: “27 de marzo del 2022”. Hacemos esta aclaración porque hubo denuncias en redes sobre la posible alteración de papeletas con fecha errónea, que en realidad confundieron la fecha de aprobada la ley con la del referéndum.

Por otra parte, muchas personas no lograron concluir el trámite de la credencial y no están incluídos en el padrón electoral, por lo tanto, no están obligados a votar.

¿Qué pasa con quienes no vayan a votar? Hay tres causales para justificar el no voto, o del contrario el ciudadano debe pagar una multa equivalente a una Unidad Reajustable, que está en torno a los 1.400 pesos. Si la persona es funcionaria pública ó tiene la calidad de profesional con título expedido por la Universidad de la República, la sanción económica se duplica, y es de unos 2.800 pesos.

Poco más de dos millones de dólares le costará al Estado realizar este referéndum, este es el presupuesto que la Corte solicitó al gobierno para pagar los costos operativos que implica organizar estas elecciones que tendrán 7.060 circuitos habilitados en todo el país.

Habrá más de 40 mil funcionarios públicos a disposición esta jornada, contando personal de la corte, personas citadas a trabajar de otras dependencias y los custodios policiales y militares. El ministro de la corte Pablo Klappenbach nos brindó detalles sobre estos aspectos.

¿Cuánto puede llevar el recuento de votos? Depende de la velocidad con que cada mesa procese la información que se irá enviando al sistema de la Corte Electoral.