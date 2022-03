Oscar Andrade: "Yo creo que hay mucho más voto volátil de lo que dicen las encuestas"

El senador Oscar Andrade visitó los estudios de radio Sarandí a falta de cuatro días del referéndum. En primera instancia, se refirió a la Cadena Nacional emitida en la jornada de ayer. “Me llevaba media hora la síntesis de cada capítulo, es muy difícil resumir en 5 minutos”, señaló.

“Es más fácil dar manija en temas de seguridad”, dijo Andrade. “Las cárceles están en un componente de presión muy fuerte y es peor al decir que se cumpla toda la pena”.

“El artículo más grave de educación no se aplicó, y no se aplicó porque es un penal. Se votó como urgente establecer que los maestros no trabajan más (en un centro determinado) por decisión del director”, manifestó.

Andrade expresó no estar de acuerdo con los dichos de Mujica, de que el referéndum, sea cual sea su resultado, “no cambia nada. El capítulo de los alquileres es uno de los más complicados. La familia que no tiene abogados está en el horno".

“El remate de la campaña tiene una importancia decisiva. Yo creo que hay mucho más voto volátil de lo que dicen las encuestas", concluyó.