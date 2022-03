Manini: “Hay que tener cuidado (con lo que se dice) pero yo digo lo que pienso y acá hay algo raro”

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que tanto él como el Instituto Nacional de Colonización (INC) tienen en su poder un acta del 21 de enero de 1975, firmada por cuatro directores del organismo, en la que se “demuestra” que ni él ni su esposa Irene Moreira ni su suegro Roque Moreira son colonos.

"Ese campo claramente no es de Colonización. Lo compró en el año 70, a los pocos meses descubrió que no le servía y en el 71 lo vende en una licitación pública, que es una forma de enajenar”, dijo Manini en Las cosas en su sitio.

“Esa es la realidad. Hay contratos de compraventa que no hablan de colonos. Cuando se otorga la escritura se dice 'pleno dominio'. Se está hablando del acta de desafectación. Hay un acta que lo dice y lo firman los directores de Colonización. Es del 21 enero de 1975, acta 2815. Esa acta la tengo yo, Berterreche y el INC. Tiene la firma de cuatro directores. No sé si el quinto estaba enfermo o no estaba. Hay casos que con cuatro alcanza", agregó.



El líder de uno de los socios de la coalición de gobierno cargó sus tintas contra Andrés Berterreche, represente del Frente Amplio en Colonización, quien dijo que pondría su cargo a disposición si se demostraba que Manini no es colono.

"Si Berterreche dijo que va a renunciar en caso de que yo no sea colono, espero que el Frente vaya buscando un buen sustituto", afirmó el líder cabildante.

Sobre el uso de conceptos como “periodismo sicario” y los “intereses inconfesables” que dice están atrás de las críticas a su figura y a Cabildo Abierto, Manini dijo tener su “derecho” a usar esos términos. “Podrá no gustar el epíteto. Podrán no gustar los conceptos. Ese tuit fue hecho minutos después que salió en la prensa", comentó.

Consultado sobre si no debería tener mayor cuidado al hablar de "inconfensables intereses", un concepto en el que se han apoyado movimientos totalitarios, desde el antisemitismo en Europa hasta los tupamaros o los militares golpistas en Uruguay, Manini respondió: "Hay que tener cuidado pero yo digo lo que siento. Hay algo raro. Seguramente yo tengo el gran defecto de ser nuevo y demasiado frontal".

Por otra parte, respecto a la campaña rumbo al referéndum, Manini también defendió sus afirmaciones respecto a que a la izquierda “no le interesa la gente” y que la votación supone un “palo en la rueda” al gobierno. "El leitmotiv del Sí es que la LUC es para los malla oro y los que más tienen. Es exactamente lo contrario. No hay que alimentar una fractura pero sí usar imágenes simbólicas para que la gente entienda", dijo el senador.

Manini admitió que algunos dichos del oficialismo sobre lo que está en juego en el referéndum puede volverse en su contra en caso de una derrota, pero sostuvo que la coalición “no está haciendo bulla” al señalar que una victoria del Sí implicaría que “no se lo va a dejar desarrollar su programa de gobierno.

Respecto a la postulación de Salinas a dirigir la Organización Panamericana de la Salud, el líder de Cabildo Abierto dijo que es “una moneda de dos caras”.

Por un lado, señaló que el ministro de Salud Pública “sería un activo muy importante para Cabildo”. Sin embargo, planteó que “lo que le sirve al país está por encima de lo que le sirve a Cabildo”, y que además “es un reconocimiento a su gestión" tanto dentro como fuera de fronteras.

Manini añadió que en Cabildo Abierto son “críticos de los organismos internacionales cuando se quieren meter (en las discusiones de los países) pisoteando la Constitución”, pero que no están “en contra” de esos organismos. “Hay muchas cosas en la OPS para mejorar", concluyó.