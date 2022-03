Berterreche: Si Manini presenta la documentación "yo no tengo problema" en renunciar

Andrés Berterreche, director del Instituto Nacional de Colonización en representación del Frente Amplio, habló en Informativo Sarandí sobre la polémica que involucra a Guido Manini Rios, Irene Moreira y Roque Moreira.

"Se me desacredita diciendo que no sabía nada. Ese campo nunca fue sacado de la ley 11029”, que remite a los campos de Colonización. “No es un problema de interpretación, ese campo no se sacó de la 11029”, insistió.

Berterreche sostuvo que la documentación donde se acredita que el campo pertenece a Manini Ríos no está en su poder. Y agregó: “si aparece el documento que lo presente, yo no tengo problema” en renunciar.

Escuchá la entrevista.