Julio María Sanguinetti: "El montaje que está haciendo el Frente Amplio de los presuntos abusos policiales es dantesco"

El expresidente Julio María Sanguinetti estuvo en Viva la Tarde donde opinó sobre la actualidad política previo al referéndum por los 135 artículos de la LUC en pugna y también se refirió a la suba de precios y el contexto internacional con la guerra entre Rusia y Ucrania.

"El montaje que está haciendo el Frente Amplio de los presuntos abusos policiales es dantesco", señaló Sanguinetti. "El año pasado hubo menos denuncias que antes. No hay nada objetivo que justifique eso. Están llevando los temas a un nivel de radicalización tremendos", dijo.

"No hubo aumento de los abatimientos policiales, cuando se pasaron hablando del gatillo fácil. Lamento que la campaña se haya ido a esto. La LUC no ha generado ningún daño. Al contrario, ha generado beneficios", sentenció.

¿Debate entre Sanguinetti y Mujica? "Me han preguntado porqué no debato con Mujica. Creo que tenemos el mismo punto de vista en ese sentido. El debate se mira desde un punto de vista 'ganar-perder' y no quiero eso", respondió.

Sobre la suba de precios, dijo que el Partido Colorado por el momento "no está haciendo una propuesta concreta, sino ideas" y agregó que hay que intentar paliar un problema "que es muy grave", como "el aumento de los combustibles o del trigo", narró. "Es una situación muy compleja del mundo", dijo.

Conflicto Rusia/Ucrania

"Esta tormenta que generó Putin está cambiando el mapa geopolítico. Europa tiene que repensar su seguridad dentro de la OTAN. Del otro lado tenemos una Rusia que se arrima a China, y China no deja pasar la oportunidad", opinó Sanguinetti y agregó que el gigante asiático "ha demostrado que tiene visión de largo plazo" y va a actuar tratando de consolidar esa relación con Rusia.

"Estamos en un cambio muy fuerte, que a su vez genera en el resto del oriente, empezando por Japón, una situación de alarma", agregó. "Rusia no es de izquierda ni en lo económico ni en lo político. No se entiende el motivo por el que los gobiernos de izquierda lo apoyan", opinó.

Sobre el rol de Uruguay, el ex presidente dijo que Lacalle Pou "fue muy claro desde el primer momento" cuando condenó la invasión. "Nunca hubo dudas sobre ello, todo lo demás fue un engrudo administrativo", señaló. "Bustillo está recibiendo palos de un lado y del otro. Yo lo critiqué por algunas cuestiones, como lo de Israel, por ejemplo. Pero esto último, lo de los viajes a Punta del Este, no me parece algo extraño", dijo.

Entrevista completa: