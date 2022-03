Las dos caras de la guerra: una ucraniana y un ruso que viven en Uruguay se juntaron para hablar sobre el conflicto

Tetiana Chornús es una ucraniana de 31 años que vive hace 6 años en Uruguay, pero que tiene toda su familia en Ucrania. Fédor Bogoródski nació en Moscú y un "accidente" lo trajo a vivir a Uruguay desde el 2008. Ambos opinaron de la situación que tiene a sus países en el ojo del mundo.

"Este conflicto va mucho más allá de Rusia y Ucrania. Es más global. Es un reflejo de los conflictos entre China y Estados Unidos. El problema principal es que ahora hay militares rusos atacando Ucrania. Es una locura. La guerra sale mucha plata y Rusia tiene a su hermanito China", opinó Bogorodski.

"Me enteré del comienzo de la guerra por un mensaje de mi madre. Sentí mucho miedo. No sabes qué va a pasar con tu familia. Nos estamos acostumbrando a vivir con eso porque hay que sobrevivir. Hasta el 24 de febrero había una vida normal en el país", contó Tetiana Chornús.

"Ahora en Ucrania casi nadie trabaja y es peligroso transportarse. Por el momento no hay escasez de comida y servicios. Los ucranianos son valientes y van a defender hasta lo último el país, contó Chornus sobre cómo viven los pobladores. En cuanto a los rusos, Bogordski dice que en el interior del país "la gente no tienen información de lo que está pasando en Ucrania".

¿Cómo llegaron a Uruguay?

Tetiana Chornús _ "Yo me vine a Uruguay porque me casé con un uruguayo. Es un lindo país para vivir y para criar a mis hijos. Me gustaría traer a mi madre pero ella no quiere dejar Ucrania".

Fédor Bogoródski _ "No había escuchado sobre este país. En un cumpleaños después de haber tomado algo de vino vimos con mi esposa una casa que nos gustó en Internet y la compré, luego de eso me olvidé totalmente. Un año después me llamaron para decirme que había comprado la casa. Ya había hecho un pago. No sabía donde quedaba el país. Pensaba que era un campo y cuando llegué me enamoré del Uruguay. La quería como casa de verano, pero después de lo de Crimea me mudé a Uruguay".

