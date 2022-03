Robert Silva: “¿Creen que a mí me gusta que no haya recuperación salarial cuando soy presidente de ANEP?”

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, dijo que no le “gusta” que en su gestión haya habido pérdida salarial de los docentes, aunque señaló que se trata de “una cuestión entre el ideal y la realidad”.

“Nosotros pedimos muchos mas recursos que los que nos dieron. Nos faltan recursos. Pero también uno es gobernante y tiene responsabilidad. A mí me dicen: usted es presidente del Codicen y los docentes no tienen recuperación salarial. Y yo les digo: ¿ustedes creen que a mí me gusta que eso pase cuando soy presidente?”, comentó Silva entrevistado en Las Cosas en su Sitio.



"Llegamos al gobierno con déficit de 5% del PBI y tuvimos una pandemia. Yo quiero trabajar, y así lo he hablado con el presidente de la República, por la recuperación de los salarios, que también vaya unido a una mejora de la calidad de la educación", añadió.



Silva dijo que el comienzo de clases esta semana fue “un mejor comienzo” que en otros años, entre otras cosas “en materia de infraestructura”.

Por otra parte, afirmó que “muchos de los discursos críticos” hacia la gestión actual de la educación le “hacen acordar a lo que se decía en la época de Germán Rama”. “Se dice que llegamos para destruir la educación pública. Es una falacia total”, aseguró.



Consultado por el paro de este martes, el presidente de ANEP contestó: "Todas las movilizaciones como la de ayer, que fue espectacular, pueden realizarse sin afectar la educación. Se pueden hacer movilizaciones y también abordar el tema en los centros educativos. La educación muchas veces queda de rehén".

Respecto a las reformas pendientes en la currícula, Silva que es defensor de la teoría de que los aprendizajes tienen que ser “útiles”, entre otras cosas para el mundo del trabajo.

