Peligro y poder de la fotografía periodística

En Sábado Sarandi, César Dezfuli se permitió reflexionar sobre el rol que ocupa la fotografía en los medios de comunicación y el impacto que tiene sobre el público.

La responsabilidad de quien fotografía, pero también de quien difunde, la construcción del imaginario colectivo a través de esas ventanas a la realidad que ofrecen los medios de comunicación, la fotografía como fuerza transformadora o como afianzadora de estereotipos. Todo ello partiendo de la evolución de su propia mirada como fotógrafo a lo largo de su trayectoria profesional.

Sus trabajos se han publicado en medios como Le Monde, Time Magazine, The Guardian, BBC, Al Jazeera o El País. Ha recibido numerosos reconocimientos entre los que cabe destacar el Premio Taylor Wessing Portrait Prize o el Head On Photo Awards. Espacios y festivales de más de 20 países han expuesto sus trabajos, entre ellos the National Portrait Gallery, the Museum of Sydney o el Visa Pour L´Image (France).

Aquí la charla junto a Jaime Clara: