Gerardo Sotelo sobre Rusia Today: "Hay un marco jurídico vigente para los canales que hagan apología de la guerra"

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, anunció la suspensión de las transmisiones de la cadena "Rusia Today" del servicio Vera TV. En "Viva La Tarde" hablamos con Gerardo Sotelo, director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional.

"Cuando ocurren hechos que tienen que ver con libertad de expresión está bien que paremos la oreja todos los que somos democráticos", comenzó diciendo. "Yo no miro RT, pero hay un marco jurídico vigente para los canales que hagan apología de la guerra, o discurso de odio que incite a la violencia. Ese es el límite. Cuando el gobierno ruso le pide a Bielorrusia que ataque a Ucrania, es un hecho que incita a la violencia", expresó.

"Cualquier canal que haga apología de la guerra queda por fuera de la ley. Por ejemplo. Una cosa es decir que otro país en inferior, cosa que moralmente está mal, a decir que hay que atacar a otro país por ser inferior", agregó.

Sotelo se refirió a las etiquetas que colocó twitter a algunos periodistas que trabajan con medios estatales rusos: "Lo de twitter me parece inaceptable porque los está exponiendo a la reprobación y al odio. Los escracha por los crímenes que comete su empleador".

"En una campaña de desprestigio contra mi persona, twitter bloqueó mi cuenta por 8 horas. Sin embargo, no bloqueó a ninguno de los que me estaba insultando. Y yo soy funcionario del gobierno y no rompí ningunas de las normas de twitter", señaló.

"No todos los medios públicos son medios de propaganda. El nuestro claramente no lo es. Lo que no se permite es la apología de la guerra y la incitación a la violencia", sostuvo Sotelo.

Escuchá la entrevista completa.