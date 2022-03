Director de Saceem: "Hay un anuncio muy claro de UPM de que la finalización del proyecto será para el primer trimestre del 2023"

El director de Saceem, Alejandro Ruibal, habló en Informativo Sarandí sobre UPM y otros proyectos de obra pública en los que está trabajando.

Ruibal destacó la magnitud de la obra de UPM y la cantidad de trabajadores que requiere. El empresario manifestó que son unos 1500 los empleados contratados. Así mismo, mostró su preocupación, ya que dichos contratos irán terminando a medida que avanza la obra. "Sobre fines de este año y principios del año que viene empieza a bajar la cantidad. Es un tema que hemos hablado hasta con el presidente de la república. Él tiene esa preocupación también".

No quiso ser específico en cuanto a la fecha de conclusión de la obra. Sin embargo, señaló que "hay un anuncio muy claro de UPM de que la finalización del proyecto será para el primer trimestre del 2023. Para el proyecto del ferrocarril central creemos estará pronto para junio del año que viene. Vamos a tener tres frentes de construcción de vías para llegar a esas fechas".

"Este tipo de obras tienen algunas especialidades que no hay en el mercado porque nosotros no tenemos un volumen de actividad para mantener algunos oficios. Hay cosas que no hay capacidad para instalar en Uruguay", expresó Ruibal.

"Desde Botnia hasta acá pasó de todo. Hubo otras inversiones. La central de ciclo combinado, por ejemplo. Ahí tuvimos un montón de soldadores uruguayos que están trabajando hoy en UPM. Esto es como el huvo o la gallina. ¿Qué hago? Formo gente y después busco la inversión o busco la inversión y después formo. Es un tema complejo. Para formar a alguien también tenes asegurarle que va a poder tener trabajo", dijo el director de Saceem en Informativo Sarandí.

Alejandro Ruibal se refirió a otros proyectos en los que está trabajando: "En el sector vial están los planes de la ruta 5, 6 y 9. En otras áreas estamos esperando anuncios concretos. En el área de saneamiento, agua potable y viviendas. Son los rubros que el presidente nos dijo que quería dar un empujón".