Cuentas de periodistas de la región fueron etiquetadas por twitter como "medios afiliados al gobierno, Rusia"

En la jornada de ayer periodistas de la región que trabajan para los medios RT o Sputnik se encontraron con sus cuentas personales de twitter con una etiqueta que los señala como "medios afiliados al gobierno" ruso.

En "Viva La Tarde" analizamos esta situación con la periodista y docente Ana Laura Pérez. "No es lo mismo etiquetar a un medio como afiliado al gobierno ruso, a etiquetar a un periodista. De hecho, sus cuentas no están verificadas, por lo que twitter no estaban identificados como periodistas", indicó.

"En todo caso, una cosa sería que se etiquete una noticia, pero otra que se haga con la cuenta personal de un periodista. Esta situación los expone a que puedan ser agredidos en la redes sociales", agregó.

"Qué pasa si él mañana decide renunciar a su trabajo y trabajar para otro medio. ¿Cómo pierde la etiqueta?".

Escuchá la entrevista completa.