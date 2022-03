Daniel Caggiani sobre Bustillo: "Un ministro que no manda y al que parece le hacen bullying"

El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, habló en Informativo Sarandí sobre diversos temas que hacen a las relaciones internacionales.

En primera instancia, se refirió al TLC con China: "Pensábamos que nos íbamos a ir con una fecha concreta de un estudio de prefactibilidad. Saber qué sectores ganan más y que sectores pierden más. Es la parte más sencilla. La más complicada es la negociación. Y nos preocupa que se esté dilatando tanto la parte más sencilla. Se hizo una apuesta muy fuerte en promover acuerdos bilaterales, alejándonos de los socios regionales. Yo decía en broma que nos íbamos a quedar más solos que Pinochet el día del amigo. Lo que nos preocupa es que nos quedemos sin el pan y sin la torta".

"El gobierno está convencido de que Uruguay tiene que tener acuerdos bilaterales por fuera del Mercosur. Sin embargo, después de China, el Mercosur es nuestro segundo principal socio comercial. Uno tiene que avanzar en tener mejores preferencias arancelarias con el mundo, sin perder las que tiene", señaló. "Es verdad que limita a Uruguay en muchas cosas. ¿Pero es perjudicial? No, hay que hacer los números. Me parece que la estrategia de Uruguay fue mala. Tenemos que apuntar a otras áreas de la integración. Avanzá todo lo que puedas pero sin pelearte con ellos", agregó.

En otro órden, habló sobre la declaración de la OEA y la postura de Uruguay, a la que calificó como "otro papelón internacional".

"Ya nos había pasado con el conflicto en Medio Oriente. Yo no cuestiono la legitimidad del presidente de hacer lo que hace. Me parece que el problema es que la política exterior no se puede llevar a los ponchazos. Personalmente creo que la Cancillería había actuado bien. A veces nos perdemos en los gritos y nos perdemos en lo importante que es que tenemos un ministro sin cartera, un ministro que no manda y al que parece le hacen bullying. Al paso que va no se si en un mes no termina interpelado", expresó Caggiani.

"Para mi la declaración de cancillería es mejor que la de la OEA. Creo que termina tomando partido por uno. Hay que condenar la invasión, pero Uruguay tiene que mediar. La OEA termina siendo el club de amigos de Estados Unidos. El tema es mucho más complejo que la invasión", señaló.