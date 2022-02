Dr. Alvaro Galiana ante nuevos criterios para niños no vacunados contra el covid: "Es una diferenciación y no una discriminación"

El director del Hospital Pediátrico del Centro Pereira Rossell, Alvaro Galiana, se refirió a los nuevos criterios para niños no vacunados contra el covid-19 en el marco del inicio de las clases.

"Tenemos que ir adecuandonos a la realidad, a la nueva sepa y sus cambios biológicos: menores tiempos de incubación, de la infección y diseminación. Eso hay que llevarlo a la vida real. Eso es bueno porque la idea es reducir al máximo la no presencialidad", expresó Galiana.

"Hay una diferencia biológica entre el individuo vacunado y no vacunado. Es una diferenciación y no una discriminación. Hay que pensar en los aspectos individuales y en los aspectos generales del centro educativo. Nadie quiere que sea un lugar donde los niños puedan infectarse. Es un tema médico que hay que tener en cuenta. Se intenta que la diferencia entre el niño vacunado y no vacunado sea la mínima, pero es verdad que el niño no vacunado podría infectar más días que el niño vacunado. El centro educativo tiene que ser un sitio seguro", explicó.

Consultado por el nivel de vacunación actual en nuestro país, señaló: "Me consta que seguimos teniendo una agenda de 600 vacunados por día. Hubo una disminución en el número de anotados para vacunarse. Hay muchos niños que han cursado la enfermedad y por noventa días no se pueden vacunar".

