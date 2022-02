Adolfo Garcé: “Qué lindo sería un debate entre Álvaro Delgado y Fernando Pereira”

En Viva la Tarde Adolfo Garcé anticipó lo que se puede esperar del debate entre Guido Manini Ríos y Óscar Andrade y dijo que para los dos "es una oportunidad extraordinaria". En términos de quien logra capitalizarse políticamente, "es un debate importante", señaló.

¿Sirven los debates? "La democracia uruguaya va aprendiendo sobre el valor de los debates. Y va a ser cada vez más recurrente. No es cierto que los debates son un circo o que no le interesan a nadie", opinó.

Para Garcé, el Uruguay no tiene tanta experiencia en debates, por lo tanto no hay tantos datos "de si son decisivos" o no. "Creo que en la mayoría de los casos no lo son. Por ejemplo, el debate entre Andrade y Talvi en 2019 fue muy bueno y los dos salieron fortalecidos. Después vino el debate entre Carolina Cosse y Larrañaga que no movió la aguja para ningún lado", comentó.

Al ser consultado sobre quienes serían los dirigentes que le gustaría que debatieran, opinó que "sería lindo" un debate "entre Álvaro Delgado y Fernando Pereira”.

Aquí la entrevista: