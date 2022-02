Gabriel Peluffo: "Esta noche, no todo va a ser como antes, pero va a empezar a ser diferente a lo que veníamos viviendo"

La banda de rock Buitres vuelve a escena luego de dos años sin pisar los escenarios. El espectáculo será a las 21 horas en el Parque Roosevelt.

"En 2020 hicimos intentos de ensayar con streaming un tiempo y después no hicimos más nada. El año pasado nos juntamos, pero sin un objetivo. Era raro no tener una motivación. Cuando se prendió la lucecita de este toque todo cambió. Anoche nos reímos mucho. Estamos muy contentos", dijo el cantante de la banda, Gabriel Peluffo, en Informativo Sarandí.

"En el caso de un artista, querés estar en contacto con el público, y que el publico esté lo mejor posible. Y durante la pandemia eso era difícil. Esta noche, no todo va a ser como antes, pero va a empezar a ser diferente a lo que veníamos viviendo", manifestó.

Peluffo se refirió a la pandemia: "El caso de Uruguay es un caso particular en muchos aspectos porque no tuvimos restricciones para circular. Sin embargo, la gente se quedó y no empujó los límites. Inclusive esta noche, aún hay fanáticos que tienen miedo de ir porque va a haber mucha gente".

"Este recital empieza a gestarse hace cinco meses. Nosotros queríamos tocar en algún lugar donde no tuviéramos problemas de aforo y que la gente pudiera gestionar su espacio", explicó-

Escuchá la entrevista completa.