La madre de Cavani y el curioso gol que más recuerda de su hijo en la selección

En el cumple número 35 de Edinson Cavani, su madre Berta Gómez habló con Las Cosas en su Sitio acerca de los inicios de la carrera del Matador y cómo viven su presente futbolístico.

Gómez contó que en su casa el fútbol “era como una cosa natural” y “de todos los días”, y que Edinson hasta “dormía con la pelota”.

También recordó cuál fue uno de los goles de su hijo que más gritó: “Por lo general los más gritados son los celestes. Vi muchísimos goles. Recuerdo un día me dice: mamá, vamos a jugar un partido en Jordania. Era por el repechaje. Fui a Jordania y al estadio. Vi toda una tribuna con gente uruguaya y me encantó. Faltando tres o cuatro minutos iban 4-1 y hacen un foul cerca del área. Agarra él la pelota. Estábamos ahí por irnos y hace el gol de tiro libre. Es uno de los goles que más recuerdo. Me había dicho: mamá voy a hacer un gol hoy”.

Escuchá la entrevista.