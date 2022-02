Directora del FA en INISA: "No se están generando equipos de técnicos multidisciplinarios que atiendan las necesidades de los internos"

Tras la renuncia de la ex jerarca Sandra Etcheverry a fin de año, la agresión a un funcionario en enero y cuestionamientos desde el parlamento, Viva la Tarde habló con Andrea Venosa, directora por el Frente Amplio del Inisa.

"En Inisa tenemos una realidad presupuestal complicada. Hubo recortes en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los centros y los salarios de los funcionarios. Tenemos pocos funcionarios para la cantidad de adolescentes", dijo Venosa.

"Se derogó la suspensión condicional del proceso y se alargaron la penas máximas de 5 a 10 años. Eso para nosotros es un retroceso. La privación de libertad no es la solución", añadió y expresó que no se están generando equipos de técnicos multidisciplinarios que atiendan las necesidades de los internos. "Son jóvenes que vienen de contextos muy complicados y con estos recortes no podemos darles la atención que necesitamos", afirmó.

Por último se refirió a la contratación de . Él había indicado en twitter: "Es una lástima comentarles que nuevamente por tener antecedentes penales me limitan el acceso formal a un trabajo. Quedé seleccionado en el llamado de @Inisa_Oficial e hice todos los trámites correspondientes y parece que no se puede trabajar como tallerista (honorariamente si)".

Ante esto Venosa señaló que "las bases del concurso dicen que hay que presentar los antecedentes judiciales. Se hizo la consulta a servicio civil y no habría ninguna norma que prohíba contratarlo. Todavía no se le dijo que no".

Aquí la nota: