Presidente de la Asociación de Fiscales: "ataques y críticas" son una constante "a partir del nuevo código"

Willian Rosa, el presidente de la Asociación de Fiscales, se refirió al allanamiento de la radio Azul FM y a las críticas generadas en torno al caso.

"Esta situación de constantes ataques y críticas no es algo nuevo. A partir del nuevo código es una constante. Hay que prestar atención en el tema de los cuestionamientos, de donde vienen y qué dicen, para mejorar las cosas que se pueden mejorar y contestar los que pensamos que no tienen asidero", expresó.

"Sucede con cualquier investigación. Si usted emite una opinión de la primera impresión que tiene sobre el hecho seguramente le este faltando muchas aristas para dar una opinión certera. Un allanamiento implica, de por sí, la afectación de derechos, y es una herramienta que se utiliza cuando se está dilucidando un hecho con experiencia delictiva", explicó.

"De solo pensar que desde el momento en que empezó a usarse en nuevo código y la explosión de los delitos, se empezó a cuestionar que los fiscales no imputaban. También se decía que la policía estaba con las manos atadas y que los fiscales no íbamos a fondo. Por eso, esto no es nuevo. Tal vez si se nota un recrudecimiento", manifestó Rosa.

Acerca del allanamiento a la radio Azul FM, dijo: "No quiero hablar del caso concreto. No se puede creer que exista la posibilidad de que algunos ciudadanos tengan carta libre y que en la investigaciones de esos delitos haya cuestiones que estén vedadas". Y agregó: "En un estado de derecho, si me equivoco, mi actividad no queda impune. Como fiscal me pueden denunciar".