Tamara García: "Hay una cultura de justificar hechos y de poner las dudas en la mujer. ¿Quién va a animarse a denunciar si resulta estigmatizada y juzgada?"

En Uruguay hay en promedio más de 4 violaciones por semana, sumado a otros delitos sexuales, según datos oficiales del ministerio del Interior. La información la brindó a Informativo Sarandí la directora del Instituto Nacional de las Mujeres Mónica Bottero.

Sobre este tema Al Pan Pan entrevistó a Tamara García, de la intersocial feminista, que opinó que muchas veces "se pone al varón como si no pudiera distinguir entre lo que es el consentimiento o no". En cualquier momento una persona "está en su derecho de sentir que no quiere hacer algo y decir que no, aunque antes haya dicho que si", argumentó.

García señaló que hay una cultura de la violación, "de justificar los hechos y de poner la duda" en la mujer. "¿Quién se va a animar a denunciar si resulta estigmatizada y juzgada?", se preguntó. "Si tuvieran un mínimo de sensibilidad, o supieran mínimamente lo que conlleva hacer una denuncia y los procedimientos, los que hablan de denuncias falsas no lo pensarían", opinó.

"No estamos diciendo que todos los hombres son violadores, sí que hay una cultura que legitima cosas. Las mujeres nos criamos en el mismo sistema, muchas veces postergadas y en otros roles, pero hemos reproducido también las mismas lógicas", afirmó.

Aquí el audio de la entrevista