Gastón Cossia: el ministro de ganadería "no tenía confianza en mi trabajo"

Gastón Cossia presentó su renuncia a la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Bienestar Animal, pero continuará en el gobierno enfocado en las políticas de tenencia responsable en la órbita de Presidencia.

¿Cuál fue el motivo que lo alejó de su cargo? En Viva la Tarde dijo que le fueron retirando "las labores y la confianza" lo que le dificultó desempeñarse. "Tuvimos una serie de inconvenientes. Cuando se creó el concejo directivo, a través de distintas posturas públicas, fue difícil el relacionamiento", indicó.

"Tuve una sola reunión con el ministro de ganadería, donde le hice algunos planteos, pero nunca tuve respuesta ni pude volver a reunirme. Evidentemente no había confianza en mi trabajo", dijo Cossia.

"Desde la Federación Rural pidieron mi destitución y la situación se fue agravando hasta llegar a lo que pasó hace unos días en la plaza Independencia con los animales agonizando. En 50 años nunca vi que se llevaran animales agonizando frente a presidencia. Los que hicieron eso pidieron que me destituyan y dijeron que lo seguirían haciendo", argumentó.

Sobre este hecho también afirmó que tuvo "una condena unánime" y que no puede volver a pasar. "Se cruzó una línea. Traer animales en esas condiciones es una barbaridad", afirmó. "Resolver esta problemática no es magia. Yo me voy, pero esto no se va a solucionar porque se amontonen en una plaza pública", opinó.

"En la declaración de la Federación Rural hablan de mi perfil. Yo soy veterinario de animales de compañía, y eso no me hace más ni menos que nadie. Parece que un veterinario que se dedique a los perros no puede encargarse de ese tipo de temas", dijo y agregó que la captura y eliminación de perros mediante una perrera "no es una solución en el siglo XXI".

En cuanto a su futuro dijo que recibió un mensaje de Luis Lacalle Pou agradeciéndole el gesto de renunciar y contó que trabajará desde presidencia en campañas de concientización y de tenencia responsable.

