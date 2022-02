Abogado de la mujer que denunció violación grupal: sacar conclusiones de un extracto breve de una grabación "no parece razonable"

El Dr. Juan Raúl Williman, encargado del consultorio jurídico de Udelar, se refirió a los audios que se filtraron sobre el caso de la mujer que denunció una violación grupal.

"En principio entendemos que eso no permite sacar ninguna conclusión. Para sacar conclusiones de la veracidad o no de una versión, se requiere un análisis de todas las evidencias. Si tenemos una fiscalía que está trabajando, que está recolectando evidencias, siempre explico que en este tipo de casos no es tan rápido, no es tan simple", manifestó el abogado en Informativo Sarandí.

"No parece razonable sacar conclusiones de un extracto que parece breve de una grabación de un tema bastante más complejo. Creo que esos audios salieron primero a la prensa y no están agregados a la carpeta de investigación. En definitiva, el cúmulo de evidencias al que la fiscalía puede tomar una decisión, es lo que permite opinar sobre el tema cabalmente", expresó.

Williman dijo que "hay que separar los tantos entre el trabajo de la fiscalía y cómo impacta en las redes sociales y en los medios esta noticia".

"La historia de vida de la victima no aporta nada. La historia previa o el consentimiento que haya otorgado alguna vez no puede influir en la valoración probatoria ni en el análisis del hecho puntual", puntualizó.

"En la carpeta hay informes forenses, y también hay otros informes médicos que están pendientes. Las evidencias principales no están completadas y estamos esperando novedades en ese sentido. Por lo que tengo entendido siguen aportándose evidencias y hay que leer todos los informes para sacar conclusiones", indicó.

