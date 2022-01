Conrado Ramos: “No es una exhortación a que todo el mundo teletrabaje”

Tras la recomendación del gobierno a que las oficinas públicas evalúen el trabajo a distancia para evitar contagios de covid-19, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) Conrado Ramos aclaró que “no se trata de una exhortación a que todo el mundo teletrabaje”, sino a que “eventualmente” cada jerarca analice la posibilidad en función de las particularidades de sus reparticiones.

“Cada jerarca debe evaluar en función de qué tantos contagios ha habido, de cuáles servicios se prestan y la realidad de sus oficinas”, dijo Ramos entrevistado por Las Cosas en su Sitio.

Ramos dijo que cuando arrancó la pandemia no había mucha experiencia en el Estado respecto al teletrabajo, y que desde entonces su oficina ha procurado “mejorar las capacidades institucionales”, especialmente a través de capacitaciones.

“Si uno no tiene gerentes con capacidad de planificación, uno no puede hacer un buen control monitoreo del teletrabajo”, afirmó.



Como ejemplo, Ramos dijo “muchos jerarcas son renuentes al teletrabajo porque sienten que es como dar vacaciones”, pero señaló que “es responsabilidad de las jerarquías el planificar e identificar tareas rastreables”.

Por otra parte, el director de Servicio Civil se refirió al “problema” que se está registrando con las certificaciones debido al aumento de los contagios.

"Hay un problema con certificaciones y se están buscando soluciones. Uno puede estar testeado pero no tener el certificado ante BPS. El que está autorizado legalmente para hacer el trámite de certificación ante BPS son los prestadores. Hoy están con nivel de saturación que no pueden dar respuesta a la necesidad de todos los trabajadores", explicó Ramos.

"Hay gente que puede decir: 'yo pedí que me testearan, no me testearon, estuve ocho días y ahora ya pasé la enfermedad, pero no me certificaron, o no pude cortar mi licencia'. El presidente de la República tomó nota y se están buscando soluciones", agregó.