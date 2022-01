Salinas: “El número de turistas contagiados es absolutamente marginal”

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, destacó el altísimo impacto de la vacunación en la reducción de la mortalidad por covid-19, aseguró que “el número de turistas contagiados es absolutamente marginal", dijo que “no se descarta” tomar medidas no farmacológicas “puntuales” ante la ola de contagios, y dijo que este miércoles se darán a conocer nuevos criterios de testeo para “descomprimir” el primer nivel de atención.

Entrevistado en Las Cosas en su Sitio, Salinas dijo que “de octubre a diciembre fallecieron 1 de cada 4.400 no vacunados, 1 de cada 16.000 vacunados con dos dosis, y 1 de cada 83.000 con tres dosis”, por lo que “el camino" del gobierno es seguir instando a vacunarse con el esquema completo.

Como ejemplo, informó que "de los 5 fallecidos este lunes, uno tenía dos dosis de Sinovac, con más de 180 días y con comorbilidades; mientras que los otros cuatro no estaban vacunados".

Por otra parte, el ministro dijo que "hay que ir a una racionalización en cuanto a las indicaciones del testeo”. “Eso posiblemente se conozca mañana miércoles. Hemos estado dando los puntillazos finales", afirmó.

El jerarca adelantó que "dentro de 15 días va a haber test nasales a disposición".

Asimismo, Salinas dijo que este martes se reunirán junto al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, para discutir los criterios de las certificaciones médicas, que también implican un cuello de botella en esta etapa de la epidemia.

Respecto a las medidas no farmacológicas, Salinas dijo que en todo el mundo “no han sido muy efectivas”, pero que “no se descarta” alguna acción puntual. ·Hoy tenemos una reunión para hacer una puesta a punto; no se descarta una colaboración puntual de alguna medida no farmacológica. Pero la ómicron es tan contagiosa que estás en tu casa y te llega a domicilio", expresó.

Respecto de la discusión sobre las muertes con covid o por covid, Salinas destacó que en la gran mayoría de los casos el covid, más allá de comorbilidades, influye en el desenlace final, y que el número a mirar, cuando se pase raya, es el exceso de mortalidad.

"En estos primeros días de enero tengo la impresión de que puede haber un discreto incremento de la mortalidad. Veníamos de muchos meses de mortalidad muy baja", comentó.