La recomendación del jefe de guardavidas de Montevideo Carlos Carril: "La cerveza de la rambla hacia afuera por favor"

Viva la Tarde habló con el jefe de guardavidas de Montevideo, Carlos Carril que dio recomendaciones para esta temporada de playa.

Con la llegada del verano y la temporada de playas, es necesario tomar recaudo con respecto al mar. Para prevenir situaciones de riesgo y saber que hacer en caso de ser arrastrado por una corriente, Viva la Tarde habló con el jefe de guardavidas de Montevideo, Carlos Carril.

Para personas que no están acostumbradas a nadar en el mar se recomienda "no pasar del agua a la cintura y no hacer demostraciones de zambullidas eso es mejor dejar eso para las piscinas", según señaló Carril.

"Me ha tocado ver situaciones en las que hay padres de frente al sol y de espalda al mar donde están sus hijos. Nunca hay que perder de vista a los niños" afirmó y agregó que siempre hay que hablar con los guardavidas: "si tienen dudas sobre las banderas o alguna otra consulta contacten a los guardavidas".

Carril, además, contó de situaciones en que los guardavidas tiene que perder de vista a las personas que se están bañando en la zona habilitada "para ir a buscar a personas que están sobre un muelle o zonas inhabilitadas", por lo que pidió colaboración y responsabilidad a la hora de ver donde bañarse.

Por otra parte, Carril reflexionó sobre el uso del alcohol y los problemas de la gente en el mar: "el uso del alcohol es tremendo y hace que las situaciones se compliquen. La cerveza, de la rambla hacia afuera, por favor", dijo.

