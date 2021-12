En su primer encuentro antes de asumir, directores sociales del BPS opinaron sobre la situación de la seguridad social

Sixto Amaro, Carlos Clavijo y José Pereyra, representantes elegidos en la pasada votación fueron entrevistados en Al Pan Pan.

"En el BPS hay una mirada antiempresarial”, comenzó diciendo José Pereyra, representante electo de los empresarios en el directorio, que contó con el apoyo de Un Solo Uruguay y que venció a una lista formada por las 100 cámaras empresariales y agrupaciones monotributistas.

Pereyra señaló además que "hay un abuso en las licencias por enfermedad" y que eso "perjudica al mercado laboral". Carlos Clavijo, perteneciente a la lista ganadora en representación de los trabajadores -Ramón Ruiz no pudo asistir por encontrarse fuera de la capital- dijo por su parte que el BPS no es quien certifica y que hay informes de la CEPAL "que dice que no hay abuso, que estamos en la media de América Latina".

En representación de los jubilados, Sixto Amaro destacó el papel del BPS durante la pandemia y se quejó por la pérdida en el poder adquisitivo: “En enero los jubilados vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo. Los aumentos serán paupérrimos”.

Aquí la charla en Al Pan Pan, junto a Ana María Mizrahi: