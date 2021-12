¿Cómo se calcula el aguinaldo y que pasa con quienes estuvieron en seguro de paro?

¿Cuántos días de licencia te corresponden? El abogado Diego Murguía despejó todas las dudas en Viva la Tarde.

En estas fechas tan especiales con la llegada de fin de año, se viene también el arribo del aguinaldo para los trabajadores. ¿Cómo se calcula? ¿Cuándo se debe pagar? Estas y otras preguntas respondió Diego Murguía, abogado laboralista, en la tarde de Sarandí.

"El aguinaldo equivale a la doceava parte del total de los salarios pagados en dinero en los doce meses anteriores al 1 de diciembre. Se computan todas las partidas salariales, no solo el sueldo base, pero no partidas que no sea abonadas en dinero como ticket alimentación, por ejemplo", señaló Murguía.

