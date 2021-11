Laura Taboada: "Una persona de Aparcerías me pidió que cantara 'La Cobra'"

"Admiro a Jimena Barón y "La Cobra" es un tema que me piden mucho", dijo Taboada en Viva la Tarde. Escuchá la entrevista completa.

El nombre Laura Taboada sonó con fuerza esta semana tras interpretar "La cobra" en una conferencia en el Ministerio de Turismo, donde se presentaba la nueva edición de la Fiesta de las Aparcerías.

En Viva La Tarde la cantante dio su versión del suceso, a la vez que contó como se siente ante la repercusión del evento: "Realmente me asusté con todo lo que pasó. Yo soy de perfil bajo. Soy muy humilde y con trabajo desde hace 8 meses que empecé mi carrera solista", dijo.

"Aparcerías me contrató para una fiesta privada en el Parque Roosevelt. Después de eso, me volvieron a llamar para que fuera al lanzamiento. Lo único que me habían dicho fue que era una reunión de aparcería", señaló Laura Taboada.

"Cuando llegué al lugar vi que había una mesa de conferencias y que empezaban a llegar canales", continuó narrando la cantante y afirmó que fue una persona de Aparcerías que le preguntó si traía sus pistas y que le pidió luego que cantara "La Cobra".

"Canto mucha cumbia del interior y también interpreto a otros artistas. Admiro a Jimena Barón y "La Cobra" es un tema que me piden mucho", agregó. "No tengo experiencia en lo mediático. No se si esto va a ser para bien o para mal. Pero la realidad es que yo no hice nada malo", finalizó.

En un comunicado, la Union de Aparcerías comunicó que en el lanzamiento querían presentar a la cantautora sanducera, de raíz folclórica, Catherine Vergnes, "artista estelar del espectáculo tradicionalista".

"Ante la imposibilidad de contar con ella solicitamos a otra cantante, quien también forma parte del show, con un estilo popular y festivo, dirigido a un público joven que también forma parte de quienes asisten a nuestros eventos”, señalaron en el comunicado, además brindar respeto y agradecimiento a Taboada, quien finalmente se presentó en la conferencia.

Entrevista con Laura Toboada