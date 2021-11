La historia de Andrés Peirano: el entrenador de perros que volvió al Congo para salvar vidas

Andrés Peirano abandonó su carrera militar tras una misión de paz en el país africano. Retornó como civil para poner en práctica un sistema de alerta temprana para evitar violaciones, muertes y secuestros.

"En algún momento me tuve que plantear cual era mi rol en el Congo. El militar uruguayo está más preparado para la paz que para la guerra. Asimilé que era parte de una maquinaria que mataba personas y decidí dejar mi carrera militar", comenzó relatando Andres Peirano en Viva La Tarde.

"Entrenar perros no era el objetivo de mi misión. Por eso empecé a entrenarlos a escondidas. Tuve que decidir dejar todo atrás y volver al Congo como civil, sin una institución que me respaldara", contó.

"Una perra murió dando a luz y yo fui a buscar a uno de los cachorros. Le puse Tig de nombre. Yo sentía que como militar no estaba ayudando a la gente y mi forma de ayudar era con perros, que es lo que yo se hacer. Entrenarlos", dijo.

Peirano manifestó que un mes después de renunciar a la fuerza aérea retornó al Congo, pero como civil. "Tenía contacto con un corresponsal de guerra español y los vínculos que había desarrollado con gente de la ONU".

"La primera experiencia que hicimos con Tig fue acompañando a mujeres que se iban a trabajar. Y el perro detectó mambas negras. Al día siguiente advirtió una emboscada que seguramente las iba a secuestrar", demostrando la eficacia del sistema que poco a poco empezó a convencer a los locales.

El entrenador canino también tuvo experiencia acompañando niños, porque los niños eran reclutados como soldados. Pero el trabajo de Andrés no tenía la "aprobación" de los grupos armados de la zona. "Esto le complicaba el negocio a mucha gente", contó. "Cuando nos identificaron me tuve que ir rápido. Pagaban 15 dólares por mi cabeza y la del perro", agregó.

"Me tuve que ir rápido y no pude terminar los papeles del perro. Tuve que dejarlo con gente conocida. Lo pudieron sacar por Rwanda, y luego lo hicieron llegar a Frankfurt. Hice un libro contado la historia de Tig para recaudar fondos y poder traerlo", relató.

"Finalmente lo pude traer desde Madrid. Yo no podía creerlo cuando me reencontré con Tig. Ocho meses duró el proceso de rescate. Me sorprendió mucho lo fácil y rápido que recordó el entrenamiento. Actualmente vive conmigo acá en Montevideo".

