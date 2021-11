Ivonne Passada sobre la LUC: más que lo que dice la ley "preocupa lo que no dice; no habla de lo público"

La candidata a presidenta del Frente Amplio dijo en Informativo Sarandí que está "empecinada en atender al interior" y sostuvo que si continúan manteniendo la centralidad en Montevideo "se va a ir deteriorando la participación".

"Los tres candidatos tenemos improntas distintas. Hay un proceso que tuvimos dentro del Frente Amplio con la presidencia de Mónica Xavier, donde le dio a todos los vicepresidentes determinadas tareas. A mi me tocó estructura y eso me ayudó a ver todo el país. Estoy empecinada en atender al interior", comentó.

Passada admitió que el Frente Amplio se olvidó un poco del interior y cuestionó la "no presencia de compañeros" fuera de Montevideo. "Trabajamos para el gobierno y para la gente, pero nos faltó hacerlo, en los últimos tiempos, con la gente, sobretodo en el interior".

"Si hay algo que quedó de la pandemia, fue el avance del uso de la tecnología. Eso dejó una manera de trabajo. En las reuniones se sigue manteniendo la mixtura de lo presencial y el zoom. Son caminos que se están iniciando, y los jóvenes tienen miradas de cambio. Si nosotros queremos seguir creciendo, no podemos hacerlo con las mismas herramientas que hace 50 años", expresó sobre la comunicación interna del partido. "Si seguimos manteniendo la centralidad en Montevideo, se va a ir deteriorando la participación", agregó.

La candidata se refirió a la Ley de Urgente Consideración y destacó que el Frente Amplio no está en contra de toda la ley, sino de los 135 artículos que se pretenden derogar. En tal sentido, señaló que el el partido "trabajó sobre los otros artículos, modificó algunos y trabajó con la coalición".

Por último, manifestó que uno de los aspectos que más le preocupa sobre los artículos ha derogar son los referidos a la educación. "Preocupa es lo que no está. No se habla de lo público". En ese marco, también se refirió al spot realizado: "Es cierto que la palabra privatización en los artículos sobre educación no está. Es probable que el espíritu no haya sido ese".