Juan Pedro Mir: "No podemos seguir pensando en la escuela de cuatro horas, 180 días al año"

¿Es excesivo el tiempo de vacaciones de verano que tienen nuestros niños? ¿Es necesario adaptar los calendarios en la educación? ¿Qué opina Mir, especialista en educación?

"Es necesario que los niños tengan un conocimiento, no solo útil, sino profundo. El conocimiento debe ser desafiante, debe haber disciplina", señaló Juan Pedro Mir en Viva La Tarde, en una entrevista que analizó los cambios necesarios para la educación.

"La educación debe desafiar al niño. No puede salir de la escuela igual a cómo ingresa", afirmó. "Me parece fundamental repensar el formato escolar. No podemos seguir pensando en la escuela de cuatro horas, 180 días al año. El mundo nos está demostrando que eso ya no funciona", agregó.

