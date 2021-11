Hidrógeno verde: la fuente energética del futuro que va a producir Uruguay

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, dijo en Informativo Sarandí que "el año que el año que viene se comenzará con un plan piloto con camiones a hidrógeno recurriendo a la inversión privada".

El hidrógeno verde es una fuente de energía limpia porque no produce dióxido de carbono, a diferencia de la energía proveniente de combustibles fósiles.

"Es un energético nuevo, en el sentido que están encontrando la forma de sustituir el petróleo en algunas áreas. El mundo desarrollado esta pensando que, para ir hacia la descarbonización para 2050, esto puede ser muy positivo", manifestó Paganini.

"El paso no es hidrógeno puro, es un proceso químico. El porte de estos proyectos requieren inversiones bastante importantes. Es una gran oportunidad para el país participar de esta primera oleada del hidrógeno verde para su exportación", explicó el ministro.

Paganini indicó que Uruguay tiene hoy una de las matrices de energía más limpias del mundo junto con Dinamarca. "Estamos lejos de los niveles de muchos de los países que hoy hacen gárgaras hablando del medio ambiente", dijo.

"El año que viene se comenzará con un plan piloto con camiones a hidrógeno recurriendo a la inversión privada. Esto genera un rubro de exportación nuevo", insistió. "Pero también hay que ser realistas. Esto recién está empezando. Estamos hablando de procesos que demoran y que hay que desarrollarlos con tiempo", agregó.

En referencia a la decisión del gobierno de no aumentar los combustibles, dijo: "Tenemos un ingreso que estaba fuera de la cuenta de UTE y Ancap, y decidimos de hacer el esfuerzo de no subir el combustible, ya que no solo afecta el bolsillo de las familias, sino también a la producción. Lo estamos haciendo todo lo más transparente posible. Lo que opine la oposición es un tema de ellos".