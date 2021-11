Alvaro Delgado sobre vacunación a niños: las evidencias "apuran un proceso de decisión" en Uruguay

El secretario de presidencia destacó que la comisión Ad Hoc de vacunas será quien discuta y determine la vacunación a niños de entre 5 y 11 años. Además se refirió al referendum y dijo que no va a paralizar al gobierno "aunque algunos lo van a intentar con intencionalidad política".

Delgado comenzó refiriendose a la apertura de fronteras y dijo que hay una cantidad de pedidos de residencia en cancillería de extranjeros que quieren venir a vivir a nuestro país. "Hay muchas ganas de venir a Uruguay. Empresarios e inversores que quieren venir a invertir. Somos un país con seguridad jurídica y eso nos da mucha espalda. Y hay condiciones de inversión que se están dando ahora debido a algunos decretos. Y la situación sanitaria y como manejó Uruguay la pandemia también es muy importante".

En tal sentido, destacó el reciente acuerdo con Pfizer para la compra de 3.7 millones de vacunas. "Para nosotros el camino es la vacunación, es un acto de responsabilidad. La comisión Ad hoc de vacunas son los que decidieron con qué plataformas vacunar a la sociedad, los que decidieron dar una tercera dosis de pfizer, y son quienes van a discutir y determinar científicamente la vacunación para niños entre 5 y 11 años", expresó.

En otro orden, opinó sobre el acuerdo entre Brasil y Argentina para reducir en un 10% el arancel externo común del Mercosur en un universo muy amplio de productos. "Es una buena noticia que hayan avanzado. Va en línea con empezar a plantear cosas diferentes en el Mercosur para darle más empuje. Hemos encontrado comprensión del gobierno brasilero en poder avanzar unilateralmente con China si no podemos generar un acuerdo. Con Argentina, los presidentes están hablando permanentemente acerca de los avances. Uruguay prefiere avanzar en forma conjunta, pero sino iremos avanzando de forma unilateral. Hoy con China tenemos el 35% de las exportaciones".

Delgado se refirió al referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y a la defensa de "una ley que es muy importante y que garantiza derechos. La LUC no nace de un repollo. Desde el 2017 el presidente de la república viene hablando de este tema, en las elecciones de octubre y en noviembre. Y la gente votó cambiar. Además, quiso colgarla antes de enviarla al parlamento. El Frente Amplio votó el 52% de los artículos. No vamos a dejar que el referéndum paralice al gobierno. Algunos lo van a intentar con una intencionalidad política", destacó.

"Es una de las campañas mas distorsivas", dijo sobre la polémica de los alquileres. "He escuchado a algunos integrantes del Frente Amplio decir que este sistema genera un desalojo exprés. Esto es un sistema alternativo para quienes no tengan garantía o sean funcionarios públicos. Obviamente tiene un procedimiento de desalojo más rápido. Pero es un sistema optativo y un acuerdo entre partes. Pero no modifica la ley de alquileres actual".

"Es una ley que le da a la policía más autoridad y la gente recupera una policía que la proteja. Y los resultados están a la vista con la baja de las rapiñas, los homicidios. Son los propios policías que usan la frase que sin la LUC quedan desnudos. No comparto que la baja de los delitos tengan que ver con la pandemia. Se lo escuché decir a Bonomi. Nos pedían cuarentena obligatoria para bajar la movilidad, pero después resulta que los delitos bajaron por que había poca movilidad. Los delincuentes no tuvieron cuarentena obligatoria", expresó.

"Uruguay puede exhibir el manejo de la pandemia y que está llegando a la orilla en materia de una pandemia controlada en mejores condiciones que otros países. Hay menos desempleo que el 1° de marzo de 2020 cuando asumió Lacalle Pou, hay menor seguro de desempleo que en 2019 en términos promediales, hay un 32% más de exportaciones que en el mismo período que el año anterior, hay un nivel de proyectos de promoción de inversiones que van a generar empleos récord en el país, por primera vez en 16 años se cumplieron las metas fiscales en la rendición de cuentas. Son algunas de las cosas que podemos exhibir y me parece que no son pocas", concluyó.