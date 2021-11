Fernando Pereira: "No me da miedo que me digan que soy moderado, no es una ofensa para mi. ¿Eso significa que no soy de izquierda?"

El candidato a presidente del Frente Amplio dijo que si existen asentamientos es en parte "porque que hay transformaciones que el Frente Amplio tenía que hacer" y no hizo.

Tras alejarse de la actividad sindical, hoy Pereira es uno de los nombres que van por el timón de la coalición de izquierda. ¿Qué lo llevo a tomar esta decisión?¿Cómo responde a quienes hablan de una dependencia entre el Pit-Cnt y el Frente Amplio? ¿Cuál es el perfil de su candidatura? ¿En qué se diferencia de Ivonne Passada y Gonzalo Civila? ¿Cómo ve la situación actual del país? ¿Qué autocrítica hace respecto a los 15 años del FA en el gobierno?

"Si existen asentamientos en parte es porque que hay transformaciones que el Frente Amplio tenía que hacer y no hizo", dijo Pereira, a la vez que criticó la gestión de la pandemia por parte del gobierno, tras la generación de 100 mil nuevos pobres.

Por otro lado afirmó que no le da "miedo" que le digan 'moderado': "no es una ofensa para mi", señaló y se preguntó: ¿Eso significa que no soy de izquierda?"

Entrevista completa en Al Pan Pan