Patricia Sosa, la mujer que hizo caer al jefe de policía de Río Negro: "Todas la victimas tenemos nuestros tiempos, pero al hablar podemos ayudar a un montón de gente"

Patricia Sosa tenía 8 años cuando fue abusada por su tío de 18 que estaba por ingresar a la escuela de policía. 15 años después ella lo denunció. Él había hecho carrera en la policía y a pesar de estar denunciado, el jefe de la policía de Río Negro, Martín Botto lo protegió de las medidas precautorias. Al tomar estado público, Botto renunció y el agresor está con prisión domiciliaria.

Sosa comenzó contando que pudo comenzar a hablar del tema "recién hace dos años, pensando en los demás. Yo sé que la persona que agrede sexualmente no tiene una víctima sola y pensé en ellas".

"Yo hacía como si eso no existía. Muchos años de mi vida estuve con eso metido abajo de la alfombra. Después que pude empezar a hablar con familiares, esa carga se fue alivianando", manifestó.

"Yo me crucé a esta persona, lo vi de lejos y me pregunté si le daba o mismo. Esa pregunta me quedó haciendo ruido, pude hablarlo con una amiga, y a partir de ahí empezó el proceso", dijo Sosa.

"Nunca es tarde para hablar. Todas la victimas tenemos nuestros tiempos, pero al hablar podemos ayudar a un montón de gente", dijo.

Escuchá la entrevista completa: