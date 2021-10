Irineo Leguisamo, la leyenda mayor de la hípica rioplatense

"El Pulpo", una de las personas más cercanas a Carlos Gardel, mantiene estadísticas inalcanzables en el turf

El Turf es llamado "el deporte de los reyes", pero no solamente los monarcas lo disfrutan, ya que el abanico de aficionados y gente vinculada a las carreras de caballos es muy variada.

Es sin dudas un fiel reflejo de la sociedad en su conjunto, particularmente en el Río de la Plata, donde ha estado arraigado desde sus lejanos inicios, donde ha atraído multitudes y personalidades de todos los ámbitos,en ambas márgenes del Plata.

El amor y la pasión por los purasangre ha creado leyendas, pero hay una persona que destaca sobre el resto.

Se trata de un jockey, esos pequeños hombres que montan a los furibundos cracks de cuatro patas con la fusta bajo el brazo.

Alguien cuyo nombre enseguida se asocia a triunfos y estadísticas hoy inalcanzables.

Los expertos dicen que no ha habido otro con su magia para sacar ese “plus” a sus conducidos.

Se trata de un uruguayo también conocido como El Eximio, El Maestro o El Pulpo, porque cuando montaba parecía tener ocho brazos.

¡Atentos! Ahí viene doblando el codo quien está considerado el jinete más importante de la hípica rioplatense del siglo XX.

¡Y viene solo! Es… Irineo Leguisamo.

Foto: General Archive of the Nation, Public domain, via Wikimedia Commons