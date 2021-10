Familiares de caídos en adicciones: "Hay niños de nueve años que se están drogando con pasta base. Las autoridades tiene que ver esto como una enfermedad"

"El proyecto de internación voluntaria no sirve. Primero porque necesitas pagar los costos de un escribano por ejemplo. La mayoría de las familias no tienen dinero para pagarlo", dijeron.

Viva la Tarde habló con integrantes de la Asociación Civil "Familiares de Caídos en Adicciones". Mientras está a estudio el proyecto de ley de internación por voluntad anticipada, Leonardo Cipriani manifestó que ASSE no tiene la capacidad de atenderlo.

"Quiero aclarar que no estamos en desacuerdo con ningún proyecto que salve a un hijo. Pero creemos que es no es del todo eficiente. Cuando quieras convencer a tu hijo de firmar, él va a creer que ya está bien, y no va a firmar", dijo Miguel Piñeyro, vicepresidente de la asociación.

Como ejemplo de situaciones vividas, Claudia Gallo, integrante de la asociación, dijo: "Nunca me voy a olvidar una vez que le hice unas milanesas a mi hijo. Salí a colgar la ropa y cuando volví se había llevado la freidora hirviendo para llevarla a la "Boca". Todavía no sé como hizo para llevarsela hirviendo".

Por otra parte señalaron que hay niños de nueve años "que se están drogando con pasta base". Las autoridades "tiene que ver esto como una enfermedad", afirmaron y agregaron que están de acuerdo con la internación compulsiva, porque solo se necesita la firma de dos psiquiatras.

Entrevista Completa