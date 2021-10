Enrique Rubio: "Nuestro problema principal sigue siendo el mismo, la diversificación de la economía"

"Repensar el progresismo" es el ensayo de comprensión "con propósitos políticos y no académicos" que presentó recientemente el senador frenteamplista.

"Hay mucha gente de izquierda que no es progresista, y mucho progresista que no es de izquierda. Progresismo en el sentido de posibilidad de transformación profunda. Hay que tener un proyecto para el país que rompa esta desigualdad que en el mundo se sigue ahondando", expresó.

Rubio indicó que en el progresismo uruguayo aún hay vetas conservadoras. "Ha tenido cosas muy avanzadas y áreas que no abordó. Nuestro problema principal sigue siendo el mismo: la diversificación de la economía. Si no hacemos una apuesta muy grande al área científico-tecnológica no tenemos posibilidades de desarrollo sustentable en el mediano plazo".

"Se puede hacer mucho más rápido de lo que la gente piensa. Nosotros podemos hacer cuestiones selectivas que permitan diversificación productiva a partir de nuevas tecnologías, y podemos hacerlo ya".