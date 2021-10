Secretario general del sindicato portuario: "Nosotros no queremos volver al conflicto. Vamos a dar un tiempo de 24 o 48 horas" para negociar

Alvaro Reinaldo dijo que el problema radica en la interpretación de un beneficio, que para la empresa alcanza solo a cuatro personas. "No hay doble interpretación", dijo.

"Estuvimos trabajando mucho tiempo. Producto del paro conseguimos una mesa bipartita de cinco días. Llegamos a un pre acuerdo que fue aprobado en la asamblea. Pero en la sala de espera del Ministerio de Trabajo la empresa nos dijo que los trabajadores alcanzados por uno de los beneficios son muchos menos de los acordados, y tuvimos que suspender la firma", explicó.

"Nosotros pedimos que los trabajadores que tienen más de 5 años de antigüedad tengan determinados jornales asegurados y la empresa entiende que eso alcanza solo a 4 trabajadores. Es un dato que figura en el recibo de sueldo, no hay doble interpretación", indicó.

"Nos dio mucho trabajo llegar a este pre acuerdo para que a minutos de la firma se tiren para atrás", agregó.

"Nosotros no queremos volver al conflicto. Vamos a dar un tiempo de 24 o 48 horas. No podemos tirar por la borda toda la negociación. No debería ser un gran problema para esta empresa", manifestó Alvaro Reinaldo en Informativo Sarandí..

"Con Juan Curbelo he tenido un dialogo constante. Me consta que hizo contactos con la empresa. Que no se haga el desentendido porque él está al tanto de toda la negociación", expresó.