¿Se sabe cuántas personas con síndrome de Down hay en Uruguay? Una encuesta online busca relevar datos

La Asociación Down del Uruguay lleva adelante la Encuesta Nacional sobre la “Situación de las Personas con Síndrome de Down en Uruguay”, para tener datos más precisos de la realidad del país en este tema.

¿Cuántas personas con síndrome de Down hay en Uruguay? ¿y adultos con esta condición que trabajen? Estos son datos que no se tienen, y es por eso que la asociación lleva adelante la Encuesta Nacional sobre la “Situación de las Personas con Síndrome de Down en Uruguay”.

El formulario para completar la encuesta está disponible hasta el jueves 21 de octubre en la web downuruguay.org. La encuesta es confidencial y la información sólo será utilizada con fines estadísticos (Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales).



¿Quiénes pueden contestar la encuesta?

Desde los organizadores sugieren que la encuesta "la complete un cuidador o adulto referente de la persona con síndrome de Down", o que se responda de forma conjunta por la persona con SD y un referente adulto.

Natalia Escalona, madre de una persona con síndrome de Down e integrante de la Asociación Down del Uruguay y Valeria Mesa, referente de los equipos de trabajo de la ADdU hablaron sobre el tema en Viva la Tarde.

Entrevista completa