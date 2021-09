Sebastián Da Silva: "Estamos viendo una incipiente corriente de ciudadanos chilenos que quieren venir al Uruguay a instalar sus empresas"

El senador del partido Nacional se refirió a la desmonopolización de los combustibles y dijo que "si uno tuviera que reconstruir el Uruguay, no lo imaginaría con un monopolio de combustible".

"Está durmiendo la siesta de los justos", dijo sobre su proyecto de quitar los fueros parlamentarios. "Los tiempos parlamentarios son muy lentos", agregó.

"La Jutep es un organismo que no tiene estabilidad financiera. Todos los partidos han tenido la altura de no poner a alguien como yo en la Jutep, que soy un "militante cuadro" y mi opinión sería totalmente subjetiva. Cualquier dictamen de las comisiones de ética de los partidos están firmadas por gente que no está en el tiroteo diario", expresó.

"Nosotros estamos viendo una incipiente corriente de ciudadanos chilenos que quieren venir al Uruguay a instalar sus empresas. Encuentran en nuestro país estabilidad", dijo en Informativo Sarandí.

"Naturalmente uno tiene la vocación de ir a los pueblitos chicos. Tenemos una estrategia de discusiones temáticas y discusiones políticas. Con el senador Andrade tenemos un debate programado en algún pueblito", contó.

"Al principio lo tomé con mucha frustración", dijo acerca de los ajustes en los combustibles. "No es fácil lidiar con el sindicato de Ancap. Este gobierno está tomando al toro por las guampas. Si uno tuviera que reconstruir el Uruguay, no lo imaginaría con un monopolio de combustible".