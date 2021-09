Collette Spinetti: “Ando pensando en dedicarme a la política partidaria”

En el día de la Marcha de la Diversidad, la presidenta del Colectivo Trans del Uruguay (CTU) dijo que el Estado “ha dejado varada” a esa población

La presidenta del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), Collette Spinetti, habló en Las Cosas en Su Sitio acerca de la previa de la Marcha de Diversidad que tendrá lugar este viernes.

Dijo que “el Estado ha dejado varada a la población trans” y puso como ejemplo que el Colectivo Trans “envía mes a mes casi 500 canastas de alimentación a personas trans de todo el país".

Además, la representante del colectivo dijo que “no se están haciendo operaciones” y "las personas trans tienen faltante de medicación”, desde “terapias hormonales a mediación para enfermedades crónicas".

Por otra parte, Spinetti dijo que piensa dedicarse a la política partidaria. “Hay que empezar a cambiar el binarismo político. Hay que empezar a tener presencia trans"

"Me gusta mucho el Legislativo. Soy militante del Frente Amplio. Estuve en algún sector pero estoy manejando opciones. Me retiré porque en este momento son los compañeros y compañeras que esté ahí para dar una mano. Pero merecemos hablar en primera persona, si no siempre nos pasa lo mismo", afirmó.