Marcelo Abdala sobre TLC con China: "Necesitamos transparencia y que no sean negociaciones secretas"

El dirigente del PIT CNT dijo en Informativo Sarandí que aspiran a "una integración regional" y que para una negociación de este tipo prefieren "que lo haga América Latina en su conjunto".

"Para nosotros el libre comercio no es un sinónimo de trabajo de calidad y desarrollo", inició Abdala entrevistado en Informativo Sarandí, quien indicó que una de sus preocupaciones es que este posible acuerdo no pronuncie las diferencias sociales ya existentes.

"No ha sido la estrategia central de China promover los tratados de libre comercio. Si lo fue generar ciertos acuerdos, laa innovación tecnológica y científica. Acá hay ganadores y perdedores. ¿Qué sectores deben ser desarrollados? ¿Cuales hay que cuidar? Ahí es donde nosotros planteamos una transparencia que permita a la gente saber donde está parada con respecto al futuro", manifestó.

"Despreciar el papel de China en el mundo sería una ignorancia. Yo se que nuestro planteo no es sencillo, nosotros aspiramos a una integración regional. Para una negociación de ese tipo, nosotros preferimos que lo haga América Latina en su conjunto", expresó el dirigente sindical.

"El problema en estos casos es cómo ganamos grados de libertad. Por ejemplo, desde el punto de vista que los únicos beneficiados no sean los agro negocios, la celulosa, etc. Sobre esa cuestión hay que tener muchísimo cuidado. Por eso necesitamos transparencia y que no sean negociaciones secretas", concluyó.