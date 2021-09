Florencia Infante y su presente en la TV: "Soy actriz, lo que hago lo realizo con respeto porque no me formé para estar en los medios"

Flor Infante es mujer, madre, divorciada, actriz, comediante, amante del Tannat, mamá luchona, jugadora de fútbol ¿y chef? La participante de Masterchef presenta Intensidad en el Movie y antes pasó por Al Pan Pan.

"Soy una laburante", dijo la actriz Florencia Infante en Al Pan Pan. "Lo que quiero que recuerden de mí el día que no esté en este plano es que fui actriz, el trabajo en la tele y radio lo realizo con respeto pero no me formé para estar en los medios", señaló.

"Intensidad” es el segundo Unipersonal de Florencia Infante que se despide el 18 de setiembre en SALA TEATRO MOVIE.

En su espectáculo pone en escena su certera mirada sobre la vida que nos tocó, sin dejar jamás de reírse de las tragedias personales y las globales. En tiempos de profundos cambios, Florencia nos lleva a su mundo lleno de Intensidad y nos recuerda que la risa es lo último que se pierde.

Sábado 18 de Setiembre, Intensidad, función despedida del unipersonal de comedia de Florencia Infante. 21hs SALA TEATRO MOVIE. Intensidad está escrita por Flor Infante y Ernesto Muniz, con dirección Ernesto Muniz y Producción Juan Pablo Olivera, ClubDeComedia.

Entrevista completa