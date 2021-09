Danilo Astori: "El gobierno se solaza señalando que ahorra mientras que la gente sufre, y eso no lo podemos aceptar"

El ex ministro de economía habló en Informativo Sarandí acerca de la actualidad del país y sobre una coordinación que se está llevando a cabo con "compañeros y compañeras" que han mostrado "una gran coincidencia a las luz de aspectos que Seregni siempre defendió".

"Estamos intentando instalar una coordinación de acciones y conductas políticas con todos los compañeros y compañeras que por sus posicionamientos políticos han mostrado una gran coincidencia a las luz de aspectos que Seregni siempre defendió. Me refiero a la necesidad de la renovación permanente, analizar la realidad nacional para sacar conclusiones acerca de las transformaciones de la misma, el equilibrio entre principios y responsabilidad política", comenzó Astori ante la consulta acerca de si estaba naciendo un ala Seregnista dentro del Frente Amplio.

"Esta coordinación en la que hemos venido trabajando, y en la que está "Fuerza Renovadora" a cuyo frente se encuentra Mario Bergara, no es la búsqueda de un nuevo sector o un nuevo espacio. Es la coordinación de acciones políticas, que la realidad muestra no solo que no es una utopía. sino que es absolutamente verificable y comprobable", agregó.

Astori señaló que están todos unidos respecto a su posición de intentar un referéndum que derogue los 135 artículos de la ley de urgente consideración. "Estamos muy en sintonía con los argumentos para plantear en el debate que se instalará en el país, y vamos a trabajar en una forma muy eficaz".

"El país necesita una transformación del sistema de seguridad social. Una transformación que mejore su funcionamiento sin alterar su excelente cobertura. En segundo lugar veo algo muy negativo, que es la lentitud de la comisión que se creó al respecto. Hace meses que no hay reuniones relevantes. Me preocupa mucho porque este año no vamos a tener una propuesta de la reforma de seguridad social", indicó.

"Tomemos un ejemplo clarísimo, por la tremenda injusticia que es el sistema de jubilaciones y pensiones militares. Hay tenemos que hacer una transformación profunda. Es un ejemplo, pero es uno de los que está demostrando que va a haber problemas dentro del propio gobierno para avanzar", continuó el ex ministro de economía.

"Nuestra principal crítica a la rendición de cuentas es una política que establece como prioridad el resultado fiscal, mientras hay tremendos problemas para una gran parte del pueblo uruguayo, como la caída de la actividad, la caída del empleo, el aumento de la pobreza. Eso se debe a que se ha priorizado la situación fiscal sin tener en cuenta que este es un tema que se debe encarar intertemporalmente, porque lo que significaría mayor gasto ahora, seguramente va a traer consigo mejores resultados en el futuro. Solo que hay que tomar la decisión de hacerlo ahora. Y el gobierno se solaza señalando que ahorra mientras que la gente sufre, y eso no lo podemos aceptar", enfatizó.