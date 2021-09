Abogado de Hugo Pereira sobre posibilidad de denunciar al ministro Heber: "Pereira ya me autorizó; en los próximos días voy a decidir si lo hago"

El Dr. Aníbal Martínez Chaer habló en Informativo Sarandí tras la reunión con Hugo Pereira, quien recientemente se había fugado del Comcar y fue recapturado.

"No tuvimos tiempo para hablar demasiado", comenzó el abogado.

"Me dijo que se había fugado por un alambrado. Que había un orificio hacía un tiempo y aprovechó una noche de bruma. No volvió a su modulo y se fugó por ahí", manifestó.

"Él me llamó y me dijo que estaba en 18 de julio. Me pidió para encontrarnos, pero yo estaba en Canelon Chico. Cuando llego a lo de mi pareja me llama de nuevo y escucho la voz de un masculino que le pedía la cédula y él admitía que era Hugo Pereira. Ahí me di cuenta que se estaba con la policía", contó Martínez Chaer.

"Hugo me autorizó a denunciarlo (al ministro Luis Alberto Heber). Estoy juntando todo el material y en los próximos días voy a decidir si lo hago o no", explicó.