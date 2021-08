Los temas que trataron el presidente Lacalle Pou y la Federación Rural

Colonización, sanidad animal, Instituto Nacional de Bienestar Animal, Ancap, tipo de cambio y competitividad, estuvieron sobre la mesa en el encuentro.

el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y la directora general de dicho ministerio, Fernanda Maldonado, se reunieron con la Federación Rural.

En el encuentro se trataron diferentes temas, vinculados con el Instituto Nacional de Colonización, sanidad animal, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, Ancap, tipo de cambio y competitividad, fueron algunos de los asuntos que se trataron, según informó en Agronegocios Sarandí el delegado de la gremial ante la junta directiva del Instituto Nacional de Carnes, Lic. Joaquín Martinicorena.

El primer mandatario se refirió a la propuesta de no comprar más tierras para el Instituto Nacional de Colonización (INC) y destinar esos fondos para un fideicomiso de garantía para la erradicación de asentamientos. Además de repasar cómo se viene trabajando en la asignación de recursos a través del proyecto de Rendición de Cuentas que está en discusión en el Parlamento.

También se habló sobre temas de sanidad animal como garrapata, mosca de la bichera, tuberculosis, brucelosis, la vacunación contra la fiebre aftosa y la puesta en funcionamiento del Instituto Nacional de Bienestar Animal y su rol para minimizar los ataques de perros a las majadas.

El funcionamiento de Ancap y el costo de los combustibles fue otro de los temas tratados. La semana pasada la Federación Rural estuvo reunida con el ministro de Industria, Omar Paganini, y el presidente del ente, Alejandro Stipanicic.

“El tema central de debate es la composición del precio de los combustibles, los distintos subsidios, la ineficiencia de Ancap, la producción de Portland y Alur. Es importante hacer más sincera esa ecuación que forma el precio del combustible”, comentó Martinicorena.

El tipo de cambio y la competitividad también fueron temas tratados en el encuentro. El vicepresidente de la Federación Rural, Ignacio Cabrera, se refirió a que esta situación va a contrapelo de lo que está sucediendo en el mundo, sacando a Brasil y Argentina, pero en Oceanía y Asia, países de monedas fuertes que están devaluando frente al dólar; pero en Uruguay se está yendo a contramano, con todo lo que eso genera.

“Lo que nos comentó el presidente (Lacalle Pou) es que tiene pendiente una reunión con el presidente del Banco Central del Uruguay (Diego Labat) para interiorizarse más sobre esta medida y qué camino seguir”, dijo el delegado de la Federación Rural.

Desde la gremial se insistió en que se trata de un tema recurrente en los últimos 40 años. “En la historia del país los períodos de atraso cambiario son bastante grandes. No hay que olvidarse que estamos con un rebote de la demanda a nivel mundial y la construcción de UPM 2 hace que ingresen muchas a divisas al país, y este es un mercado pequeño y repercute en el peso. No lo estamos justificando, pero entendemos la situación en la que se encuentra el gobierno, que seguramente no la esperaba, por la pandemia y la inserción internacional”, señaló.

