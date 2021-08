Argimón: "Sartori está absolutamente integrado a la vida del partido”

La vicepresidenta defendió su accionar en la interpelación a Heber, habló de la polémica en el Inisa y dijo que a Sartori le ha "costado lograr confiabilidad plena".

La vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que le “sorprendió” la “forma fuerte” en la que Cabildo Abierto pidió la remoción de la directora nacionalista del Inisa, Sandra Echeverry, y llamó a “profundizar los acuerdos” en una institución “muy sensible”.

"No es a través de redes sociales ni trascendidos de prensa que solucionamos el tema en cuestión", dijo Argimón sobre los dardos cruzados entre la Echeverry y la presidenta Rossana de Olivera, de Cabildo Abierto.

Consultada sobre la polémica que se dio en la interpelación, cuando interrumpió al senador frenteamplista Óscar Andrade, Argimón dijo que “fue un episodio puntual” que se ajustó a reglamento.

"Tengo el artículo del reglamento que me ampara. No me estaba metiendo en el debate", afirmó.

"Andrade tiene un timbre de voz muy alto. Muchas veces se le ha dicho: no grites tanto. Cuando trato de parar el debate, muchas veces tengo que forzar la voz para que me escuche. Yo sentí que no estaba siendo justo con el manejo que la mesa había tenido en el debate", agregó la presidenta del Senado.

Argimón se refirió también a la interna de su partido, y dijo que “es indispensable la apertura del Partido Nacional”. “No le hace bien que haya un sector que monopolice la vida de un partido", acotó.

Sobre el ingreso de Juan Sartori al directorio del partido, Argimón dijo que inicialmente “no fue fácil su adaptación a la vida partidaria” pero que “ahora tiene que aprovechar esta oportunidad de mirar el partido desde el cerno de su conducción".

"Él dijo que tuvo una idea equivocada de cómo hacer la campaña. Yo le creo. Me parece que entendió. Obviamente le ha costado lograr una confiabilidad plena. todo lleva su tiempo. Pero está absolutamente integrado a la vida del partido", concluyó.