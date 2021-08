Jorge Gandini sobre el referendum: "Dejamos el terreno libre para que el Frente dijera lo que quisiera mientras juntaba firmas"

El senador de la república dijo en Informativo Sarandí que ahora "es momento de debatir y aportar fundamentos, para que la defiendan por su contenido y no porque nuestro partido la apoya".

"La foto del 2019 se había movido. Porque se ganó la elección, porque en el medio pasaron las elecciones departamentales. Nosotros entendíamos que se necesitaba otra corriente dentro del partido. Una corriente wilsonista. El partido está lleno de wilsonistas que les falta wilsonismo", indicó sobre la elección del directorio.

"Wilson fue un tipo que nos enseñó sobre la gobernabilidad. Primero está el país. Creemos que hay transformaciones que hay que realizar y que por el momento están estancadas. Pero lo trabajamos en la interna. Ser wilsonista es buscar justicia social. Hay algunos problemas que se heredaron y otras que se profundizaron con la pandemia. Esas son las cosas que a nosotros nos preocupan", agregó.

"Con todo lo que se recaudó en 2019 de IASS y de IRPF, con todo lo que aportaron los trabajadores y los jubilados, no alcanzó para pagar los intereses de la deuda", dijo en referencia a las críticas por los ajustes en la rendición de cuentas. "No podes comprometer los ingresos genuinos de un país para pagar la deuda que fuiste asumiendo por la irresponsabilidad de no ajustar tus gastos a tus ingresos. Por eso comparto la regla fiscal que el Frente Amplio critica", expresó.

"Resulta que ahora las recetas las da el fondo monetario. ¡A la izquierda! Eso es pérdida de soberanía porque te compraron la cabeza. Te compraron la idea de que podes hacer obra social pidiendo plata prestada. Pero después tenes que pagarla. Y al final ese préstamo lo terminan pagando los más pobres", manifestó Gandini.

En otro orden, dijo que el resultado del referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente consideración "va a ser una lectura" de la realidad. "Ahora estamos en la etapa de debatir sobre contenidos. Dejamos el terreno libre para que el Frente Amplio dijera lo que quisiera mientras juntaba firma y no salimos a enfrentarlo. Ahora es momento de debatir y aportar fundamentos, para que la defiendan por su contenido y no porque nuestro partido la apoya", enfatizó.